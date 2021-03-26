Рентген-кабинеты в столичных поликлиниках будут работать и по выходным

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Примария Кишинёва оптимизирует процесс тестирования и выявления тяжелых форм коронавируса. Так, власти муниципия издали распоряжение о продлении времени работы рентген-кабинетов и в выходные дни.

Генпримар Ион Чебан обсудил сегодня в онлайн-формате с директорами и заместителями директоров территориальных медицинских ассоциаций города меры по снижению большого давления на муниципальную систему здравоохранения, передаёт moldpres.md. В итоге было принято решение о продлении рабочего времени рентген-кабинетов в столичных центрах здоровья, в том числе в выходные дни. Кроме того, массово будут использоваться экспресс-тесты для выявления пациентов с COVID-19, а также упрощён доступ пациентов к Регистру COVID-19 Кишинёва (платформа JIRA).

При этом градоначальник отметил, что муниципалитет ищет решения для организации городского центра вакцинации и приоритетной поэтапной вакцинации учителей. Чебан уточнил, что в настоящее время готовятся списки учителей, которые хотели бы привиться.

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