Ремонтные работы в детсадах и школах муниципия идут полным ходом. Чебан: На эти цели выделено 130 млн леев

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В 2021 году на ремонтные работы и оснащение 115 школ и детских садов Кишинёва из муниципального бюджета было выделено около 130 миллионов леев. Об этом сообщил генпримар Ион Чебан.

По словам градоначальника, из общего количества учреждений дошкольного образования (их 88), на которые были выделены финансовые средства в размере 25 миллионов 960 тысяч леев, в 53 учреждениях ремонтные работы завершены, в 34 детсадах работы ведутся, в 1 учреждении результат работ отправлен на контестацию.

– На открытие 3 новых детских садов были выделены средства в размере 23 млн 500 тысяч леев. Это 2 сада в секторе Буюканы и один на Рышкановке. Для них составлены технические характеристики и сметы, которые публикуются для начала процедуры закупок, – сказал Чебан.

По его словам, на капитальный ремонт и расширение 6 школ направлено 34 миллиона 700 тысяч леев. Речь идет о теоретическом лицее «Pro Succes» в секторе Ботаника и двух гимназиях в селе Добружа, которые находятся в процессе проектирования.

Также разрабатывается проект для гимназии «Стелиан Грама» в секторе Чеканы. В секторе Рышкановка ремонтируется Теоретический лицей “Михаил Ломоносов” и разрабатывается проект для Теоретического лицея “Waldorf”.

Кроме того, 11 млн 350 тысяч леев выделены на капитальный и текущий ремонты для открытия 26 новых групп, и 3 млн 600 тысяч леев – на оснащение техникой, мебелью, инвентарем и оборудованием 14 детских садов столицы. В 3 учреждениях работы завершены, в 10 – работы ведутся, в одном учреждении – заключаются контракты.

– Я потребовал, чтобы все ремонтные работы зданий муниципальных общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год были выполнены качественно. Они находятся под контролем рабочей группы, которая еженедельно инспектирует школы и детские сады, – подчеркнул Ион Чебан.

Ранее градоначальник призвал руководителей образовательных учреждений муниципия опубликовать расходы на ремонт и оснащение зданий из муниципальных средств.

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