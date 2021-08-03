Ремонтные работы на улице Виссариона Белинского выполнены на 65%

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Работы по ремонту улицы Виссариона Белинского в периметре улиц Иона Крянгэ и Иона Пеливан выполнены на 65%. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, сейчас завершаются работы по асфальтированию тротуаров. Кроме того, подготовлен участок от улицы Иона Крянгэ до улицы Иона Некулче для нанесения основного асфальтового слоя.

Одновременно ведутся работы по установке около 30 инспекционных колодцев. Также на некоторых участках асфальт срезают на большую глубину, чтобы не допустить последующей неровности.

– Спасибо всем работникам МП “Exdrupo” за непростую повседневную работу по ремонту столичных дорог. Несмотря на жару, на площадках, где температура достигает 60 градусов, эти люди выполняют свои обязанности, – подчеркнул Ион Чебан.

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