Ремонтировал проводку: в Незавертайловке 20-летнего парня убило током

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Молодой человек ремонтировал проводку в летней кухне. По словам сожительницы, в какой-то момент парень вышел на улицу, чтобы включить счётчик.

Вдруг послышался крик. Сельчанин просил срочно выключить счётчик. Испугавшись, девушка пошла посмотреть, что случилось. Молодой человек лежал на полу, пишет mvdpmr.org.

Сельчанка отвезла пострадавшего в городскую больницу, однако там врачи констатировали смерть парня. Правоохранители выясняют все детали трагедии.

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