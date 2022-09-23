Ремонт улицы Тигина: на некоторых участках работы практически завершены

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Ремонт улицы Тигина протяжённостью 1,6 км продолжается. В настоящее время на участке ул. А. Янку – ул. Колумна завершены работы по восстановлению дороги и тротуаров. Подходит к концу монтаж системы уличного освещения.

На участке улиц Колумна – М. Варлаам полностью отремонтированы тротуары, а на проезжую часть уложен вяжущий слой. Выполнено 90% работ по освещению.

На улице Тигина, участок ул. М. Варлаам – бул. Штефана чел Маре, капитально отремонтирован тротуар со стороны здания Moldtelecom. В настоящее время ведутся работы на противоположной стороне. Начаты работы по фрезерованию старого асфальта на проезжей части, после чего последует весь комплекс работ по обустройству дороги. Выполнено 80% работ по освещению.

Кроме того, на участке от бульвара Штефана чел Маре до улицы 31 августа 1989 г. выполнено 80% объёма работ по реабилитации ливневой канализации. Остальные работы возобновятся следующей весной.

Систему ливневой канализации восстанавливают также на участке от улицы Букурешть до улицы М. Когэлничану.

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