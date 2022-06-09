Ремонт улицы Тигина: какие работы ведутся (ФОТО)

Ремонт улицы Тигина: какие работы ведутся (ФОТО)

На отрезке от ул. А. Янку до ул. Александру чел Бун монтаж бордюра и обустройство тротуара осуществлены на 80%, также проложена сеть освещения. На отрезке от ул. Колумна до ул. М. Варлаам, по левой стороне, обустроено 90% тротуара.

На проезжей части соответствующего участка были выложены нижние слои дорожной конструкции, до первого слоя щебня.

На отрезке от ул. Александру чел Бун до ул. Колумна проведены работы по закладке фундамента и обустройству дренажного слоя. Далее начнутся работы по монтажу ливневой канализации.

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