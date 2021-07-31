Ремонт улицы Иона Крянгэ: завершены работы на отрезке от улицы Алба Юлия до улицы Е. Кока

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Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Здесь были обустроены тротуары и въезды во дворы домов, заасфальтирована проезжая часть. В ближайшее время на этом участке будет нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки.

В настоящее время работы ведутся на отрезке от улицы Е. Кока до Государственного педагогического университета “Ион Крянгэ”. На этом участке осуществляется прокладка канализационных сетей. Также на данной улице обустроен центральный вход в парк “Дендрарий”. Рядом с парком будет создана автомобильная парковка.

Кроме того, в последующие недели будет нанесён последний слой асфальта вокруг кольцевой развязки на пересечении бульвара Штефана чел Маре, улицы Каля Ешилор и улицы Иона Крянгэ.

Мы делаем всё возможное, чтобы улица И. Крянгэ, одна из главных транспортных артерий в секторе Буюканы, была открыта для движения до конца нынешнего года, несмотря на то, что в контракте значится март 2022 года, – подчеркнул градоначальник.

Ремонт улицы Иона Крянгэ начался весной нынешнего года. Он включает в себя масштабную модернизацию улицы, замену инженерных сетей, обустройство тротуаров и парковок, приведение в порядок рынка, ремонт въездов во дворы, обустройство зон вокруг улицы и непосредственно ремонт проезжей части.

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