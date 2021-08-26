Ремонт улицы Иона Крянгэ подходит к завершению: началась проверка качества работ

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Главное управление общественного транспорта и путей сообщения в качестве бенефициара проекта капитального ремонта улицы Иона Крянгэ осуществляет проверку выполненных работ.

Как отметил Ион Чебан, в рамках данного проекта была осуществлена прокладка городских сетей (водопровода и канализации), что предполагало различные работы под проезжей частью улицы.

Принимая во внимание этот факт, а также то, что подрядчик находится на стадии завершения работ, было принято решение о взятии лабораторных проб для определения качества. При обнаружении каких-либо несоответствий подрядчик будет обязан их устранить, – подчеркнул Чебан.

По словам градоначальника, пробы отбираются со всей поверхности участка, на котором выполнялись работы.

Ремонт улицы Иона Крянгэ начался весной нынешнего года. Он включает в себя масштабную модернизацию улицы, замену инженерных сетей, обустройство тротуаров и парковок, приведение в порядок рынка, ремонт въездов во дворы, обустройство зон вокруг улицы и непосредственно ремонт проезжей части.

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