Ремонт улицы 31 Августа задерживается из-за изменений в проекте

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В проект по ремонту столичной улицы 31 Августа постоянно вносятся изменения, в связи с чем начало самих работ задерживается.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, принявший сегодня участие в очередном рабочем заседании по данному проекту.

Сейчас мы находимся в ситуации, когда необходимо всё делать оперативно, чтобы хотя бы весной приступить к работе. В конце концов, мы превратим улицу в “зелёный коридор”, который впоследствии соединит парк “Долина Роз”, парк “Валя Морилор” и парк “Дендрарий”. Я буду настаивать на том, чтобы процедуры не затягивались, – отметил градоначальник.

Также он предложил президенту Союза архитекторов Юрие Повар присоединиться к команде советников для совместной работы над несколькими проектами.

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