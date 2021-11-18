Ремонт тротуаров в столице продолжается: в работе – объекты во всех секторах

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С каждым днем в Кишинёве становится всё больше тротуаров, по которым ходить и безопасно, и комфортно: их ремонт идёт полным ходом.

Так, в секторе Рышкановка начинается ремонт тротуаров по обе стороны улицы Киевской, участок А. Руссо – Т. Владимиреску, а в секторе Ботаника в рамках капитального ремонта улицы Теилор ремонтируется и тротуар на нечётной стороне дороги.

В секторе Чеканы отремонтированы тротуары на улице М. Драган на наиболее повреждённых участках и ремонтируется тротуар справа от дороги на улице А. Руссо на отрезке Н. Димо – М. Садовяну.

В секторе Буюканы сейчас работы ведутся на улице А. Щусева, на отрезке ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони – ул. Н. Йорга. Тротуар на этой улице будет отремонтирован от ул. М. Чеботарь до ул. М. Эминеску. Ремонт тротуаров ведётся также на улице Л. Деляну, от ул. Н. Костин до ул. Алба-Юлия. В прошлом году были отремонтированы тротуары на отрезке Балканское шоссе – ул. Н. Костин.

В секторе Центр в настоящее время ремонтируются тротуары на улице А. Бернардацци, на отрезке ул. А. Пушкина – ул. В. Пыркэлаб. Они будут отремонтированы до ул. П. Халиппа.

Параллельно ускоряются работы над крупными инфраструктурными проектами в секторах столицы, чтобы их можно было завершить в кратчайшие сроки. Также работы ведутся во дворах многоквартирных домов в рамках проекта «Комфортный двор». По некоторым адресам ремонт уже завершён, – рассказал генпримар муниципия Ион Чебан.

Напомним, за последние годы были отремонтированы тротуары на многих улицах в различных секторах столицы: ул. Албишоара, ул. А. Пушкина, ул. Митр. Г. Бэнулеску-Бодони, ул. Крянгэ, Московский проспект, ул. Каля Ешилор (частично), а также другие в Кишинёве и пригородах.

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