Ремонт тротуаров на улице Албишоара продолжается

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Как отметил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, муниципальное предприятие «Exdrupo» продолжает работы по восстановлению тротуаров на улице Албишоара – в периметре улиц Александра Пушкина и Михай Витязул.

– Работы будут закончены через 3 недели. Напоминаю, что ремонт дороги и тротуаров на улице Албишоара был начат в прошлом году. Улица была сдана в эксплуатацию в конце 2020 года. Тогда была отремонтирована лишь часть тротуара, но из-за холодного времени года работы были приостановлены, – уточнил Чебан.

Градоначальник также добавил, что с завтрашнего дня по улице Албишоара будет курсировать общественный транспорт. Маршрут был выбран жителями столицы по результатам общественного опроса.

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