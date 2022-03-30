Ремонт столичной библиотеки имени М. Ломоносова близится к завершению (ФОТО)

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Об этом на своей странице в социальной сети написал вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

Он уточнил, что завершается второй этап реконструкции, подразумевающий капитальный ремонт левого крыла и центральной части библиотеки. Ранее были проведены работы по ремонту правого крыла.

– В течение нескольких недель будут завершены все оставшиеся ремонтные работы, после чего закуплена новая мебель и необходимый инвентарь, – написал Витнянский.

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