Ремонт столичной библиотеки им. М. Ломоносова выполнен на 80%

0

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Он рассказал, что работы начались в июле, на эти цели из муниципального бюджета было выделено около 1,7 млн леев.

За эти средства были отремонтированы два читальных зала и конференц-зал. Одновременно был обустроен еще один читальный зал и уложена тротуарная плитка перед библиотекой.

В настоящее время ведется работа над восстановлением лестницы, ведущей к зданию библиотеки, и опорной стены. Также будет оборудован пандус для людей с ограниченными физическими возможностями.

В следующем году планируется обустроить еще один отдельный вход в здание библиотеки и на прилегающую территорию со стороны дома по адресу бул. Дачия, 4.

– Любовь к чтению необходимо прививать с детства. Мы продолжим инвестировать в культурные объекты столицы, чтобы воспитать культурное и образованное поколение, – заверил Чебан.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.