Ремонт школы №6 на Ботанике: разработан проект реабилитации здания, идёт подготовка к тендеру

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Школа №6 в секторе Ботаника, находящаяся на бульваре Куза-Водэ, 17/2, будет отремонтирована.

Речь идёт о школе, которая была возвращена муниципалитету в августе прошлого года. В 2012 году она была закрыта, а в 2017 году решением Муниципального совета Кишинёва передана Министерству внутренних дел.

По словам генерального примара муниципия Иона Чебана, в настоящее время примария Кишинёва ведёт разбирательство с Министерством внутренних дел, которое хочет сохранить за собой право пользования зданием. Градоначальник обратился к нынешнему руководству МВД с просьбой вмешаться и поддержать примарию в намерении вновь открыть школу.

Тем временем разработан проект реабилитации учебного заведения. В нём планируется оборудовать 4 блока, всего школа будет вмещать около 1 200 детей. Через несколько недель будет представлена тендерная документация для начала процедуры закупки.

Есть много запросов от родителей, чьи дети нуждаются в месте в школе в данном районе. Мы намерены осуществить капитальный ремонт здания и вернуть его в сеть учебных заведений для использования по назначению, – подчеркнул Чебан.

Стоимость работ по капитальному ремонту школы составит примерно 65 миллионов леев.

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