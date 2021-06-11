Ремонт подземных переходов, обустройство парковок и зелёных зон: какие проекты внедряются в секторе Центр

0

Представители примарии Кишинёва наведались с инспекцией в столичный сектор Центр. Они проверили ход работ по текущим проектам, а также по тем, которые предстоит реализовать в этом году.

Так, завершаются работы по восстановлению сквера на улице Академией. После того как будут обустроены пешеходные аллеи, зелёные зоны и установлена городская мебель, здесь появится детская площадка. Также здесь были обустроены парковочные места, установлены ​системы полива и освещения.

На пересечении улицы Академией и Хынчештского шоссе, рядом с сельскохозяйственным рынком, по обе стороны дороги будут обустроены зелёные зоны с тротуарами и уличной мебелью. Ранее с этой территории были убраны несколько киосков, которые располагались прямо на зелёной территории и на тротуаре.

В этом году будут отремонтированы 3 подземных перехода на въезде в город. Речь идёт о переходах по адресам Хынчештское шоссе, 86 (возле Министерства обороны), Хынчештское шоссе, 143/1 (у автовокзала Южный) и Хынчештское шоссе, 178/1 (на выезде из города по направлению к Яловенам). Здесь будут отштукатурены стены, отремонтированы потолок, пол и лестницы, модернизировано освещение. Такие работы здесь не проводились ни разу, – подчеркнул Ион Чебан.

Будет благоустроена и зелёная зона по адресу улица Яловенская, 98, – ранее оттуда было эвакуировано 30 гаражей.

На улице Миорица будет обустроен красивый сквер с пешеходными аллеями, системами орошения и освещения, местами для парковки, детскими и фитнес-площадками.

Также примарией были освобождены два участка муниципальной земли – по адресу улица Измаил, 27 и по адресу бульвар Штефана чел Маре, 3. Здесь будут обустроены общественные парковки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.