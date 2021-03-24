Ремонт подземного перехода на Рышкановке завершён: стены в нём украшены изображениями Москвы и Киева (ФОТО)

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Подземный переход по улице Алеку Руссо, 2/1 полностью восстановлен. Здесь отремонтированы потолок и лестница, а стены украшены тематическими изображениями Киева и Москвы.

Так как подземный переход расположен на пересечении двух главных улиц сектора Рышкановка – улицы Киевской и Московского проспекта – стены перехода украшены изображениями главных достопримечательностей этих городов. Художественные панно покрыты защитным антивандальным стеклом, – рассказал генпримар Ион Чебан.

Для обеспечения безопасности объекта в подземном переходе были установлены камеры видеонаблюдения. Также здесь была модернизирована система освещения и очищена сеть ливневой канализации. Кроме того, установлены пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями.

В столице на данный момент ремонтируют и другие подземные переходы. В некоторых из них работы близятся к завершению, в других ремонт полностью завершён. На стенах подземного перехода на пересечении бульвара Дачия и улицы Теилор установлены изображения города Будапешт, а на Виадуке – Стамбула.

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