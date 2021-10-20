Ремонт парка на Ботанике близится к завершению

Ремонт парка на Ботанике близится к завершению

Выполнено около 90% объёма работ по восстановлению парка на пересечении улицы Сармизеджетуза и бульвара Куза-Водэ в секторе Ботаника. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. 

Так, здесь проложены осветительные и оросительные сети, пешеходные аллеи, установлены скамейки, детская игровая площадка и фитнес-площадка. Также был построен летний театр и обустроен общественный туалет.

Завершаются работы по обустройству парковочных мест по периметру парка, благоустройству зелёной зоны и площадки для выгула собак. Кроме того, здесь будет установлено более 80 урн для мусора, – уточнил градоначальник.

Зелёная зона будет находиться под видеонаблюдением, а у посетителей будет доступ к WI-FI.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md