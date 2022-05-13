Ремонт обойдётся дороже: строительные материалы в Молдове подорожали почти на треть (ВИДЕО)

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Смету придется пересмотреть всем, кто затеял ремонт. С начала года цены на стройматериалы выросли примерно на треть.

– Подорожание связано с ростом транспортных расходов. Транспортные расходы увеличиваются в зависимости от расстояния, откуда привозится сырье или готовая продукция. Рост цен связан и с ценами на топливо, – подчеркнул руководитель отдела в строительном магазине Виталий Николаев.

Часть строительных материалов в Молдову завозили с Украины, из Беларуси и России. Товары из Китая разгружали в Одесском порту, сейчас эти пути перекрыты. И на рынок завозят в основном материалы из Европы. При этом плитка из Испании стоит почти в два раза дороже белорусской – в среднем 450 леев, сообщает МИР24.

– Хотим ремонт в ванной сделать. Но, честно говоря, всё очень дорого. Ищем что-то подешевле. Рассчитываем уложиться в 40 тысяч леев вместе с оплатой рабочих, но, видимо, не получится, – отметил покупатель Андрей Делиу.

Сейчас молдаване чаще делают косметической ремонт своими руками. Растёт спрос на обои и краску, на них тоже подскочили цены. Литр краски стоит в среднем 122 лея.

– Пока присматриваемся, готовим смету. Потом деньги будем собирать. Хотели сделать хотя бы косметический ремонт, у нас маленькие дети и везде видна их рука, – сказала покупательница Ольга Унгурян.

Повышение цен ощутили и дизайнеры интерьера, клиенты всё чаще просят заменить материалы на более доступные. Но и это порой бывает непросто.

– Есть магазины, с которыми мы сотрудничаем, где у нас есть скидки, и мы предоставляем их клиентам. Но в связи с резким скачком цен некоторые дисконтные карты аннулировали. Поэтому стараемся подобрать материалы, которые подходят клиенту по цене. Важна и доступность. Был период, когда мы ждали материалы месяц, они были заблокированы на таможне, – подчеркнула дизайнер Луминица Штирбу.

Цены на самые простые отделочные работы сейчас составляют 600 леев. Прорабы не исключают, что их услуги вскоре могут тоже подорожать.

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