Ремонт на улице Данте Алигьери близится к концу (ФОТО, ВИДЕО)

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Ремонт улицы Данте Алигьери в столичном секторе Ботаника близится к завершению. О ходе работ на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Юрий Витнянский.

В течение дня будет уложен последний слой асфальта. Вдоль улицы уже обустроены места для парковки. На углу с ул. Мунчешть укреплена опорная стена. В ближайшее время будет благоустроен тротуар по обеим сторонам дороги, – написал Витнянский.

Он добавил, что работы выполняются в тесном сотрудничестве муниципалитета с экономическими агентами.

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