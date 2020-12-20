Ремонт «Летнего театра» и парка «Валя Морилор»: какие проекты планируется осуществить в секторе Центр в 2021 году

Ремонт «Летнего театра» и парка «Валя Морилор»: какие проекты планируется осуществить в секторе Центр в 2021 году

Примария Кишинева представила приоритетные проекты на 2021 год для сектора Центр. Как отметил генеральный примар Ион Чебан, центральный район города является одним из самых оживленных, поэтому работа муниципалитета должна соответствовать ожиданиям людей. 

– Мы предлагаем: проект ремонта «Летнего театра», восстановление парка «Валя Морилор», реконструкцию скверов на улицах Яловень 98/2, Миорица 3/1, Академией 8-10, обустройство участка общественного пользования в микрорайоне по улице Леха Качиньского. Мы представляем приоритетные проекты для этого сектора в надежде, что они будут реализованы после утверждения бюджета на 2021 год Муниципальным советом Кишинева, – отметил Ион Чебан.

Кроме того, планируются модернизация подземных переходов, восстановление и обустройство тротуаров на улице Александра Бернардацци и т.д.

Напомним, ранее примария представила приоритетные планы на 2021 год для секторов Ботаника, Чеканы и Рышкановка.

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