Ремонт инфраструктуры на Рышкановке: в работе – десятки проектов

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Вице-примар Илие Чебан проинспектировал ход работ в рамках текущих проектов на Рышкановке.

Так, на данный момент ремонтируются тротуары на бульваре Ренаштерий Национале в обоих направлениях. Вдоль улицы будет модернизировано освещение, а в конце будет заасфальтирована проезжая часть на бульваре Гр. Виеру до ул. Киевской и ул. Б. Воевод. Будут заасфальтированы въезды во дворы на бул. Г. Виеру.

Завершены работы по реабилитации и обустройству парковочных мест на улице Киевской, на чётной части. Осенью вдоль тротуаров будут высажены деревья.

Ремонтируется тротуар на ул. М. Костин, 13/1-24, до ул. Н. Димо. Установлен новый бордюр и оборудована аллея.

В сквере на ул. Н. Димо, «Шипка», обустроена территория вокруг монумента в память болгарских добровольцев. Параллельно обустраиваются новые пешеходные аллеи и устанавливается система освещения по периметру улиц Н. Димо и Т. Владимиреску.

Тротуары на ул. А. Сахарова находятся в процессе ремонта на отрезке от ул. Н. Димо до ул. Д. Рышкану. Работы предполагают замену бордюра, укладку тротуарной плитки, модернизацию системы уличного освещения. В конце будет заасфальтирована дорога.

Начался второй этап реабилитации парка «Думитру Рышкану». В настоящее время работы ведутся в районе улицы Браништий, где на пешеходных аллеях уложена плитка, проводится очистка озера от ила, установлена система освещения. Далее будут установлены игровые элементы для детей, укреплена дамба вокруг озера и обустроена пляжная зона.

В ближайшие две недели начнутся работы на следующих локациях:

ул. Флорилор, участок от ул. Студенческой до ул. М. Костин – ремонт тротуара.

ул. Н. Димо, участок от ул. А.Руссо до ул. Киевской – ремонт тротуара.

ул. Соколень, 7 – обустройство мини-сквера и ремонт родника.

муниципальная больница «Святая Троица» – обустройство зелёной зоны.

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