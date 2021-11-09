Ремонт и обслуживание дорог в Кишинёве: за прошедшую неделю заасфальтировано 4500 м² улиц

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Об этом рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Так, работы проводились в следующих местах: Хынчештское шоссе – ул. Сихаструлуй, ул. Матеевич, бул. Куза-Водэ, ул. Теилор, ул. Чернэуць (выход к пожарной части), Мунчештское шоссе, бул. Дачия, ул. Грэдина Ботаникэ, ул. Варница и ул. Вадул-луй-Водэ (тротуар). Другие работы проводились на ул. Флорэрией, бул. Штефана чел Маре, ул. Г. Кошбук, ул. Чевкарь, ул. М. Драган и ул. Л. Ребряну. Также работы велись в коммуне Цынцэрены: на ул. И. Крянгэ и ул. В. Александри.

На ул. Индустриальной были проведены работы по ямочному ремонту. В ходе совместной рабочей встречи представителей Главного управления общественного транспорта и путей сообщения и Chișinăuproiect на прошлой неделе была достигнута договорённость об ускорении процесса проектирования капитального ремонта этой улицы, чтобы приступить к дальнейшим действиям, – добавил генпримар.

Также на прошлой неделе на основных магистралях города нанесено 5700 м² дорожной разметки. Такие работы проводились на Мунчештском шоссе, ул. Каля Басарабией и ул. Каля Орхеюлуй.

Работы по нанесению разметки начались и на ул. Иона Крянгэ: за последние несколько дней было нанесено 1600 м² продольной разметки, которая также включает полосу для движения общественного транспорта, разметку для разделения направления движения автомобилей и пешеходных переходов. Здесь работы будут проводиться на кольцевых развязках, а также на остановках общественного транспорта, перекрёстках и в зоне выделенных полос.

На текущей неделе в городе продолжатся работы по восстановлению инфраструктуры.

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