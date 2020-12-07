Ремонт дворов, подъездов и лифтов: в Кишинёве впервые может появиться проект для многоэтажек

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Проект бюджета Кишинева на 2021 год должен быть выставлен сегодня на консультации. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, выразив надежду, что все юридические процедуры будут пройдены в кратчайшие сроки. Он отметил также, что в проекте дефицит в один миллиард леев, он мотивирован и пояснен.



– Приоритетами для нас являются несколько крупных проектов: покупка 100 автобусов, расширение бульвара Мирча чел Бэтрын и улицы Индустриальной, ремонт улиц 31 августа 1989 года, Тигина, Иона Крянгэ, восстановление тротуаров на бульваре Дачия, улице Каля Ешилор и других, модернизация освещения, приобретение техники для уборки в городе, а также инвестиции в здравоохранение и образование, – рассказал Чебан.

Также, по его словам, если местные налоги будут одобрены, то впервые у муниципалитета будет программа для многоквартирных домов: модернизация лифтов, модернизация и ремонт крыш, лестниц, окон, дверей, лестниц, а также ремонт дворов.

– Все планируемые работы имеют финансовое обеспечение, либо средства для их внедрения можно изыскать. У нас много работы, и мы только начали. Я думаю, мы можем сделать гораздо больше, и мы должны это сделать! – подчеркнул градоначальник.

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