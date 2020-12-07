Ремонт дворов, подъездов и лифтов: в Кишинёве впервые может появиться проект для многоэтажек

Ремонт дворов, подъездов и лифтов: в Кишинёве впервые может появиться проект для многоэтажек

Проект бюджета Кишинева на 2021 год должен быть выставлен сегодня на консультации. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, выразив надежду, что все юридические процедуры будут пройдены в кратчайшие сроки. Он отметил также, что в проекте дефицит в один миллиард леев, он мотивирован и пояснен.

– Приоритетами для нас являются несколько крупных проектов: покупка 100 автобусов, расширение бульвара Мирча чел Бэтрын и улицы Индустриальной, ремонт улиц 31 августа 1989 года, Тигина, Иона Крянгэ, восстановление тротуаров на бульваре Дачия, улице Каля Ешилор и других, модернизация освещения, приобретение техники для уборки в городе, а также инвестиции в здравоохранение и образование, – рассказал Чебан.

Также, по его словам, если местные налоги будут одобрены, то впервые у муниципалитета будет программа для многоквартирных домов: модернизация лифтов, модернизация и ремонт крыш, лестниц, окон, дверей, лестниц, а также ремонт дворов.

– Все планируемые работы имеют финансовое обеспечение, либо средства для их внедрения можно изыскать. У нас много работы, и мы только начали. Я думаю, мы можем сделать гораздо больше, и мы должны это сделать! – подчеркнул градоначальник.

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