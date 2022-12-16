Ремонт дороги Тудора – Паланка – граница с Украиной подошёл к завершающему этапу

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Ремонтные работы на трассе R31 R30 – Тудора – Паланка – граница с Украиной, км 0.00 – 11.00, подошли к завершающему этапу, сообщила сегодня Государственная администрация автомобильных дорог.

– Проект включал ремонт 11,16 км дороги с двумя полосами движения и шириной проезжей части 7 м, в том числе обустройство второстепенных дорог, тротуаров, системы отвода дождевой воды и элементов безопасности дорожного движения, — уточнили в ведомстве.

Дорожный участок принят с замечаниями, которые должны быть устранены за счёт подрядчика в течение гарантийного срока.

Работы выполнялись с июня 2020 года по август 2022 года, контрактная стоимость составила около 113 млн леев (около 5,65 млн евро), деньги были выделены из Дорожного фонда, передаёт moldpres.md.

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