Ремонт дороги Порумбрей–Чимишлия подходит к завершению

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Работы по строительству 19 км автодороги М3 Порумбрей-Чимишлия подошли к завершающей стадии.

По данным Государственной администрации автомобильных дорог, приемной комиссией установлено, что работы выполняются согласно оговоренным срокам и качественно. Строительство данной дороги освободит местные трассы от большегрузного транспорта и сократит время в пути, передает moldpres.md.

Участок дороги пересекает окраину города Чимишлия и сел Юрьевка, Порумбрей, Сагайдак, Градиште, Коштангалия Чимишлийского района.

Строительство 19 км дороги, являющейся частью национального маршрута M3 Порумбрей-Чимишлия, началось в 2019 году и стоит 30 миллионов евро – заем правительства у Европейского инвестиционного банка.

Контракт, заключенный с компанией ONUR, включал строительство новой дороги с асфальтобетонным покрытием, реабилитацию моста возле села Порумбрей, строительство семи других мостов, 19 пешеходных переходов и водостоков. Также были установлены дорожные знаки и нанесена разметка с применением инновационных решений.

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