Ремонт дорог в столице идёт полным ходом: перечень улиц, на которых проводятся работы

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Как и обещал ранее генеральный примар Ион Чебан, с получением горячего асфальта на улицах столицы начался повсеместный ямочный ремонт дорог.

Градоначальник отметил, что ночью проводятся работы по срезанию старого асфальта, а днём укладывается новый.

На данный момент работы идут на бульваре Дачия, улице Бэнулеску-Бодони, улице И. Инкулец, улице А. Матеевич, улице А. Руссо, улице Петриканская, улице А. Пушкина, улице Каля Орхеюлуй и улице Пьетрэрией.

Также в этот период ведутся работы и струйно-инъекционным методом. Кроме того, продолжается установка бордюров и благоустройство тротуаров на улицах Петриканская, Бэнулеску-Бодони, бульваре Дачия, улице Белинского, Теилор, Инкулец и аллее на бульваре Мирча чел Бэтрын.

Параллельно ведутся работы по ремонту улицы Иона Крянгэ, а также устраняются недочёты на улице Албишоара.

Более 7 тыс. м² асфальтированной дороги и 4200 м² дорожно-фрезерных работ – такие данные предоставили муниципальные службы, которые уже неделю проводят работы в столице. Мы дойдём до каждой улицы, – пообещал Ион Чебан.

Водителям, пересекающим районы, где объявлено о ведении дорожных работ, настоятельно рекомендуется объезжать данную зону.

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