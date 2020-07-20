Ремонт дорог в Молдове набирает обороты (ВИДЕО)

Ремонт дорог в Молдове набирает обороты (ВИДЕО)

В ряде населённых пунктов, в соответствии с программой «Хорошие дороги-2020», стартовали работы, сообщил Ион Кику на брифинге для прессы. 

– В этом году в этих целях было выделено 1 млрд 375 млн леев – вдвое больше, чем в прошлом году. Кроме того, продолжаются строительство и ремонт региональных, местных и национальных дорог, – сказал Кику, призвав граждан проявить понимание в связи с временно созданными неудобствами. 

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