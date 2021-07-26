Ремонт дорог в Кишинёве: днём и ночью в работе множество улиц

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В настоящее время на многих улицах столицы ведутся работы по ямочному ремонту и ликвидации аварийных ситуаций. По словам градоначальника Иона Чебана, план работ был пересмотрен в связи с дождями.

Повышенное внимание уделяется проектам, начатым в прошлом году, параллельно ведётся работа и над новыми. Так, на прошлой неделе различные работы велись на улицах Каля Басарабией, А. Пушкина, бульваре Г. Виеру, улицах Бэнулеску-Бодони, Гренобля и Миорица, бульваре Ренаштерий и улице Киевской, бульваре Дачия, бульваре Мирча чел Бэтрын.

Кроме того, началось нанесение горячего асфальтобетона на ряде улиц в коммуне Цынцэрень Новоаненского района – это делается в рамках обязательств, включённых в договор между примарией Кишинёва и Цынцэрень, – уточнил генпримар.

Также в Кишинёве ведутся работы по нанесению дорожной разметки и обновлению пешеходных переходов возле учебных заведений, будут заасфальтированы подъезды к ним. Кроме этого, главные улицы города ежедневно поливаются, а ночью их моют.

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