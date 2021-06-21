Ремонт дорог в Кишиневе продолжается. Чебан: Для нас это приоритет!

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Работа над восстановлением дорог в столице ведется интенсивно, а с сегодняшнего дня ремонт будет проводиться в ночное время и в выходные. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Ион Чебан. Он также распорядился увеличить бюджет на ремонт дорог.

Также ремонтируются подъездные дороги к пригородам. Из-за проливных дождей график работ продлен, но примар заверил, что все поставленные задачи будут достигнуты.

– Я предупредил экономических агентов о необходимости осуществлять работы качество, в противном случае примария не будет платить, – подчеркнул он при этом.

На текущую неделю запланированы следующие работы:

с применением струйно-инъекционного метода: дорога к Трушенам, ул. Каля Мошилор, ул. Александру чел Бун, ул. Колумна, ул. Армянская, ул. М. Эминеску, ул. М. Варлаам;

ямочный ремонт: ул. Каля Орхеюлуй, бул. Григоре Виеру, бул. Дачия, бул. Мирча чел Бэтрын, ул. Вадул луй Водэ;

монтаж бордюра: ул. В. Белинского;

обустройство тротуаров, снятие асфальтобетона: ул. И. Инкулец;

возобновление текущих работ: ул. Каля Басарабией;

нанесение разметки: Хынчештское шоссе, улица Г. Асаки.

Полную информацию о ходе работ и улицах, на которых они проводятся ежедневно, можно получить на сайте примарии www.chisinau.md.

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