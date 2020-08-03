Ремонт дорог проходит по всей стране (ВИДЕО)

Ремонт дорог проходит по всей стране (ВИДЕО)

Об этом на брифинге для прессы заявил Ион Кику. Он отметил, что работы в самом разгаре. Ремонтируются дороги в более чем 1000 населенных пунктах Молдовы. 

Глава правительства рассказал, что проводятся внезапные проверки качества работ, и в большинстве случаев стандарты соблюдаются, однако были зарегистрированы и отклонения, но они устраняются.

– Компании планируют выполнить заявленный объем работ максимум до 10 октября. Конечно, продолжается ремонт национальных дорог, которым занимаются международные фирмы, – сказал премьер. 

Ион Кику также выразил надежду на то, что в следующем году удастся начать работы на трассе Крива-Бельцы. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается с представителями Европейского инвестиционного банка.

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