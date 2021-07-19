Ремонт дорог и тротуаров в Кишинёве: в работе – множество улиц

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В столице продолжается активная работа по ремонту дорог и тротуаров, несмотря на то, что многие работы были отложены из-за отсутствия асфальта и бюрократии в Министерстве экономики.

На данный момент на различных этапах находятся ремонтные работы на улице В. Белинского, Титулеску, 8, Титулеску, 18, Киев, бульваре Мирча чел Бэтрын, улице Теилор, Каля Басарабией, И. Инкулец, И. Крянгэ.

Вскоре начнутся и другие проекты, работы ведутся по максимуму, – отметил генпримар Ион Чебан.

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