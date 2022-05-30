Ремонт дорог и тротуаров в Кишиневе продолжается: работы ведутся во всех секторах

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В рамках программы содержания и текущего ремонта муниципальных дорог общего пользования за прошедшую неделю МП Exdrupo выполнила работы по асфальтированию на общей площади более 5500 м².

Такую информацию предоставил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, уточнив, что наибольший объем выполнен на бульваре Дачия, где продолжаются работы по фрезерованию и асфальтированию, а также выравниванию решеток ливневой канализации.

На улице 27 марта 1918 года начат процесс фрезерования проезжей части, на всей улице будет восстановлено асфальтовое покрытие. Также продолжается обустройство тротуаров.

На улицах А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони проведены работы по укреплению дорог в районе остановок, так как эти участки интенсивно эксплуатируются общественным транспортом. На этих улицах в дальнейшем будет проведен ямочный ремонт и подготовка дороги к нанесению дорожной разметки, в том числе выделенных полос.

В рамках ремонта дорог струйно-инъекционным методом были проведены работы на следующих улицах, в том числе во дворах домов: улица Варница, улица Булбоака, улица Короленко, улица Мелестиу, улица Сармизеджетуза, улица Парижская, а также подъезд к улице Албишоара, 80/6.

На перехватывающей парковке на улице Гидигич будет уложен и утрамбован слой щебня. Также осуществляется текущий ремонт проезжей части на бульваре Г. Виеру, где в данный момент фрезеруется старый асфальт.

Дорожная разметка нанесена на общей протяженности 12 км дороги: на ул. Петрикань, ул. А. Руссо, бул. Штефан чел Маре, ул. Каля Орхеюлуй. Во время работ на улицах 31 августа 1989 года, Александру чел Бун и Тигина в настоящее время завершается ремонт пешеходной инфраструктуры на всех площадках. Параллельно ведутся работы по монтажу освещения и завершаются работы с коммунальными сетями.

Указанные работы будут продолжены на текущей неделе.

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