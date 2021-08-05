Ремонт дорог и тротуаров, утепление школы: реализованные и запланированные проекты для города Вадул-луй-Водэ

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В 2020 году благодаря муниципальной финансовой поддержке в городе Вадул-луй-Водэ были реализованы четыре проекта, а на 2021 год запланированы еще три. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Он отметил, что наиболее важные инвестиции в этот населенный пункт связаны с инфраструктурой и были сделаны как за счёт местных средств, так и из ресурсов муниципалитета. Инвестиции направляются на ремонт зданий, восстановление дорог и тротуаров.

Так, среди реализованных в городе Вадул-луй-Водэ проектов – ремонт и перепланировка помещений Дома Творчества, внешняя теплоизоляция фасада блока теоретического лицея «Штефан Водэ», восстановление около 1,5 км тротуаров в зоне отдыха и полный ремонт улицы Буковина протяженностью около 700 метров.

Другие три проекта получили финансирование и будут реализованы в 2021 году. Это: продление тротуара в зоне отдыха еще на 1,5 км, проектирование и строительство электрических сетей в зоне пляжа Вадул-луй-Водэ и обустройство пешеходного светомузыкального фонтана в сквере у Дома культуры в центре города.

– Цель реализации проектов – повышение привлекательности местности, чтобы этот населённый пункт стал местом отдыха для многих. Мы продолжаем работать и выполнять взятые на себя обязательства! – отметил градоначальник на своей странице в соцсети.

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