Ремонт дорог и тротуаров, обустройство парковок: Ион Чебан рассказал о текущих работах в Кишинёве

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Обустройство общественной парковки на пересечении улицы Измаильской и бульвара Штефана чел Маре может быть завершено в текущем месяце.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что на этой неделе начались работы по асфальтированию, после чего будет нанесена разметка.

Также близятся к завершению работы на конечной остановке по адресу ул. Гренобля, 259: здесь уложен гравий, вскоре будет проведено асфальтирование. Ведутся работы и на наиболее повреждённых остановках на улице Каля Ешилор.

Кроме того, ведётся ремонт на дорожной развязке на улице Мунчештской и близятся к завершению работы по благоустройству тротуаров на улице Албишоара (в районе моста у Цирка).

На бульваре Штефана чел Маре возобновились работы по поднятию решёток ливневой канализации, а также ремонту или замене повреждённых. Поскольку на этом участке более 100 решёток, работы будут завершены к концу этого месяца. Параллельно с этим ведутся работы по подъёму решеток на улице Каля Басарабией, – уточнил градоначальник.

Продолжаются и работы по ремонту дворов в рамках муниципального проекта во всех секторах, за исключением сектора Рышкановка, для которого тендер на работы проводится уже в третий раз. По адресу бульвар Дачия, 20 работы завершатся до понедельника, в настоящее время идёт укладка щебня.

Также ведётся активная работа над ремонтом дворов с дорогами к учебным заведениям. На ул. П. Заднипру, 14/4 выполняются масштабные работы: обустройство бордюра и фрезерование проезжей части, копка вручную и укладка щебня. На бул. Куза-Водэ, 19/1 устанавливается бордюр и удаляется старый асфальт. Продолжаются работы и на улице Теилор.

В коммуне Цынцэрень работы ведутся на улицах Морий и Александру чел Бун, это осуществляется в соответствии с обязательствами, взятыми на себя муниципалитетом. Все работы будут завершены к концу октября, – уточнил Ион Чебан.

На улице И. Крянгэ ведутся работы по подсоединению к прилегающим улицам, обустройству бордюра и укладке асфальтобетона.

Также продолжается нанесение дорожной разметки, в основном на пешеходных переходах. В эти дни ведутся работы на улицах Щусева, Армянская, Мунчештская, М.-Спэтару, Мештерул Маноле, а в ближайшие дни начнётся нанесение разметки на Виадуке. Со следующей недели начнутся работы на вторичных транспортных артериях.

На улице В. Александри (круговая развязка на пересечении улиц Г. Асаки и Хынчештское шоссе) начнутся текущие ремонтные работы.

На этой неделе были подписаны договора на выполнение текущего ремонта подъездов к пригородам. Работы предусматривают пломбирование и ликвидацию аварийных ситуаций в зонах маршрутов общественного транспорта. Текущий ремонт выполнит АО “Edilitate”, работы начнутся на следующей неделе. Также на следующей неделе эта же компания приступит к текущему ремонту подъездов во дворах и тротуаров в секторах Рышкановка и Чеканы.

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