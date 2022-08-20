Ремонт бульвара Куза-Водэ: завершаются работы на участке от бул. Дачия до ул. Сармизеджетуза

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Работы по восстановлению дороги на бульваре Куза-Водэ в секторе Ботаника, на участке от бул. Дачия до ул. Сармизеджетуза, приближаются к концу. Как отметил генеральный примар Кишинева Ион Чебан, работники управления “Exdrupo” уложили последний слой асфальта.

Выполнен весь комплекс работ на общей площади 17 тыс. м², в том числе демонтаж и замена повреждённого бордюра, выравнивание люков коммуникационных колодцев, зачистка повреждённых поверхностей и послойная укладка новых материалов. Позже претура сектора отремонтирует и тротуары.

Со следующей недели возобновятся работы на ул. Сармизеджетуза, на участке от бул. Дечебал до бул. Куза-Водэ. Ранее здесь заменили бордюр, а проезжую часть ещё восстанавливают. Площадь, подлежащая ремонту, составляет 16,5 тыс. м².

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