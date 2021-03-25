Ремонт аллеи на проспекте Григоре Виеру идёт полным ходом (ФОТО)

0

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Он уточнил, что в настоящее время на аллее ведутся работы по прокладке сетей освещения и ирригации.

С этой территории были вывезены старые скамейки и мусорные урны, а также демонтированы рекламные панно, которые портили внешний вид аллеи. Здесь будет установлена новая уличная мебель, – отметил градоначальник.

Наземные пешеходные переходы будут обустроены на пересечении улиц Иерусалимская и Романэ. Также здесь будут организованы места для парковки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.