Ремонт аллеи на проспекте Григоре Виеру идёт полным ходом (ФОТО)

Ремонт аллеи на проспекте Григоре Виеру идёт полным ходом (ФОТО)

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Он уточнил, что в настоящее время на аллее ведутся работы по прокладке сетей освещения и ирригации.

С этой территории были вывезены старые скамейки и мусорные урны, а также демонтированы рекламные панно, которые портили внешний вид аллеи. Здесь будет установлена новая уличная мебель, – отметил градоначальник.

Наземные пешеходные переходы будут обустроены на пересечении улиц Иерусалимская и Романэ. Также здесь будут организованы места для парковки.

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