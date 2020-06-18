Ремонт Албишоары всё ближе: примария изучает все аспекты предстоящих работ

Ремонт Албишоары всё ближе: примария изучает все аспекты предстоящих работ

Рабочая группа, состоящая из представителей всех администраторов сетей, а также муниципальных служб, изучит состояние технико-коммуникационных сетей на многих улицах столицы, в том числе на улице Албишоара, которая будет отремонтирована.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Сегодня члены группы посетили эту улицу.

Градоначальник рассказал, что через 3 дня каждый менеджер озвучит долгосрочные инвестиционные планы для определенных улиц, а в отношении Албишоара будет представлено текущее состояние существующих сетей и оценка необходимости их ремонта или перемещения.

Работы по ремонту улицы Албишоара должны начаться после заключения договора с генеральным подрядчиком, назначенным ГП «Государственная администрация дорог». Правительство выделило средства на эти цели.

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