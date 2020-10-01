Рекордные поступления в госбюджет: 575 миллионов леев за день (ВИДЕО)

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Рекордные поступления зафиксированы в госбюджет 25 сентября. Согласно данным, представленным правительством, речь идёт о 575 миллионах леев.

В связи с этим Ион Кику поблагодарил экономических агентов и граждан, которые платят налоги, несмотря на сложную ситуацию.

– Благодарю всех за деятельность и за поддержание финансовой и бюджетной стабильности страны, – сказал премьер.

Кику также добавил, что в условиях экономического спада правительство сохранило приемлемый уровень поступлений и готово выполнить свои обязательства за октябрь.

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