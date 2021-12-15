Рекордно много: в Кишинёве в 2022 году планируется внедрение нескольких десятков проектов

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В следующем году примария Кишинёва запланировала внедрение в столице в два раза большего числа проектов, чем за последние два года вместе взятые. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что они затронут все сферы, представляющие интерес для жителей муниципия.

В то же время примар сообщил, что обсудил со всеми фракциями и многими экспертами бюджетную политику на следующий год, отметив, что сумма, выделенная на проекты, особенно в пригородах, увеличилась в десятки раз.

– В этом году у нас будет в два раза больше проектов, чем в прошлые годы. Сегодня столица имеет лучшую динамику среди всех городов страны. Количество инвестиций в столицу – огромное. А в пригородах в 10 раз больше инвестиций, чем 10 лет назад. Мы не делали различий между примарами от ПДС, ПСРМ, ПКРМ или независимыми примарами, никого не различали по политической окраске, – сказал Чебан.

В связи с нападками на генпримара и на деятельность муниципальных предприятий, а также с невыполнением парламентом своих публичных обязательств перед CALM, Ион Чебан обратился к центральному руководству страны с призывом к работе.

– Сегодня исполняется два года и один месяц, как я нахожусь на этом посту. Я горжусь результатами, достигнутыми в Кишинёве в условиях пандемии, когда работа примарии начинается в 4 утра. Жаль, что есть люди, которые видят в муниципии Кишинёв только политическую цель. Лицемерно ничего не делать в Бельцах, Кагуле или других городах страны, но требовать направлять все доходы муниципия в центральный бюджет. Вы увеличили расходы на Государственную канцелярию и другие учреждения. Бессовестные, приступите к работе, – подчеркнул Ион Чебан.

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