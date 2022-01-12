Рекордная инфляция в Молдове! За год цены на продовольствие выросли почти на 18% (СПИСОК)

Рекордная инфляция в Молдове! За год цены на продовольствие выросли почти на 18% (СПИСОК)

Средние потребительские цены в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года (за последние 12 месяцев) выросли на 13,94%, в том числе на продукты питания на 17,46%, непродовольственные товары на 12,06% и услуги, оказываемые населению на 11,59%. Такие данные обнародовало Национальное бюро статистики.

По данным ведомства, в 2021 году инфляция составила 13,94%, в то время как в 2020 году её рост едва достиг 0,39%. Рост цен отмечается во всех сегментах. Ниже представлен список товаров, которые ощутимо подорожали в 2021 году.

Продукты питания:

  • картофель – на 51,6 %;
  • овощи – на 43,8 %;
  • масло подсолнечное – 33,5 %;
  • майонез, горчица, уксус и специи – 23,5 %;
  • яйца куриные – 22,5 %;
  • свинина, говядина и птица – 22,3 %, 19,7 % и 13,5 % соответственно;
  • рыба свежая – 21,7 %;
  • шоколад, шоколадные конфеты и других какао-продукты – на 20,3%;
  • крупы – на 19,3%;
  • сливочное масло – на 15,5%;
  • хлеб из пшеничной муки – на 14,2%;
  • мука кукурузная – на 13,6%;
  • молоко и молочные продукты – на 13,4%;
  • сахар – на 11,6%;
  • печенье – на 10,5%;
  • мука пшеничная – 7,6%;
  • рис – 7,1%;
  • макаронные изделия – 6,3%;
  • хлеб ржаной и другие виды хлеба – 4,5%.

Непродовольственные товары:

  • уголь – на 46,1%;
  • сжиженный газ в баллонах – на 44,9%;
  • дизельное топливо – на 29,8%;
  • бензин – на 28,8%;
  • брикеты и пеллеты из биомассы – на 28,4 %;
  • стройматериалы – на 24,3 %;
  • дрова – на 21,1 %;
  • мебель и бытовая техника – на 19,8 %;
  • ковры и другие напольные покрытия – на 15,4 %;
  • компьютерная техника – на 15,0 %,
  • электроприборы – на 13,3%;
  • запчасти и принадлежности для автомобилей – на 10,2%;
  • одежда – на 10,1%;
  • лекарства – 4,8%.

Услуги:

  • коммунальные услуги –  на 18,2%, в том числе газ – на 81,7 %, отопление – на 24,6 %, подогрев воды  – на 11,4%;
  • реабилитационные услуги в санаторно-курортных учреждениях – на 33,5%;
  • услуги по содержанию и ремонту жилья – на 23,6%;
  • услуги такси – на 23,4%;
  • услуги парикмахерских и салонов красоты – на 19,6%;
  • туристические услуги – на 18,5%;
  • стоматологические услуги – на 15,6%;
  • услуги общественного питания – на 9,7%;
  • аренда квартир и автострахование – по 9,5%;
  • услуги мобильной связи – на 3,7%;
  • услуги городского автомобильного пассажирского транспорта – на 1,1%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md