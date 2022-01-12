Рекордная инфляция в Молдове! За год цены на продовольствие выросли почти на 18% (СПИСОК)

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Средние потребительские цены в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года (за последние 12 месяцев) выросли на 13,94%, в том числе на продукты питания на 17,46%, непродовольственные товары на 12,06% и услуги, оказываемые населению на 11,59%. Такие данные обнародовало Национальное бюро статистики.

По данным ведомства, в 2021 году инфляция составила 13,94%, в то время как в 2020 году её рост едва достиг 0,39%. Рост цен отмечается во всех сегментах. Ниже представлен список товаров, которые ощутимо подорожали в 2021 году.

Продукты питания:

картофель – на 51,6 %;

овощи – на 43,8 %;

масло подсолнечное – 33,5 %;

майонез, горчица, уксус и специи – 23,5 %;

яйца куриные – 22,5 %;

свинина, говядина и птица – 22,3 %, 19,7 % и 13,5 % соответственно;

рыба свежая – 21,7 %;

шоколад, шоколадные конфеты и других какао-продукты – на 20,3%;

крупы – на 19,3%;

сливочное масло – на 15,5%;

хлеб из пшеничной муки – на 14,2%;

мука кукурузная – на 13,6%;

молоко и молочные продукты – на 13,4%;

сахар – на 11,6%;

печенье – на 10,5%;

мука пшеничная – 7,6%;

рис – 7,1%;

макаронные изделия – 6,3%;

хлеб ржаной и другие виды хлеба – 4,5%.

Непродовольственные товары:

уголь – на 46,1%;

сжиженный газ в баллонах – на 44,9%;

дизельное топливо – на 29,8%;

бензин – на 28,8%;

брикеты и пеллеты из биомассы – на 28,4 %;

стройматериалы – на 24,3 %;

дрова – на 21,1 %;

мебель и бытовая техника – на 19,8 %;

ковры и другие напольные покрытия – на 15,4 %;

компьютерная техника – на 15,0 %,

электроприборы – на 13,3%;

запчасти и принадлежности для автомобилей – на 10,2%;

одежда – на 10,1%;

лекарства – 4,8%.

Услуги:

коммунальные услуги – на 18,2%, в том числе газ – на 81,7 %, отопление – на 24,6 %, подогрев воды – на 11,4%;

реабилитационные услуги в санаторно-курортных учреждениях – на 33,5%;

услуги по содержанию и ремонту жилья – на 23,6%;

услуги такси – на 23,4%;

услуги парикмахерских и салонов красоты – на 19,6%;

туристические услуги – на 18,5%;

стоматологические услуги – на 15,6%;

услуги общественного питания – на 9,7%;

аренда квартир и автострахование – по 9,5%;

услуги мобильной связи – на 3,7%;

услуги городского автомобильного пассажирского транспорта – на 1,1%.

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