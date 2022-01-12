Рекордная инфляция в Молдове! За год цены на продовольствие выросли почти на 18% (СПИСОК)

Средние потребительские цены в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года (за последние 12 месяцев) выросли на 13,94%, в том числе на продукты питания на 17,46%, непродовольственные товары на 12,06% и услуги, оказываемые населению на 11,59%. Такие данные обнародовало Национальное бюро статистики.
По данным ведомства, в 2021 году инфляция составила 13,94%, в то время как в 2020 году её рост едва достиг 0,39%. Рост цен отмечается во всех сегментах. Ниже представлен список товаров, которые ощутимо подорожали в 2021 году.
Продукты питания:
- картофель – на 51,6 %;
- овощи – на 43,8 %;
- масло подсолнечное – 33,5 %;
- майонез, горчица, уксус и специи – 23,5 %;
- яйца куриные – 22,5 %;
- свинина, говядина и птица – 22,3 %, 19,7 % и 13,5 % соответственно;
- рыба свежая – 21,7 %;
- шоколад, шоколадные конфеты и других какао-продукты – на 20,3%;
- крупы – на 19,3%;
- сливочное масло – на 15,5%;
- хлеб из пшеничной муки – на 14,2%;
- мука кукурузная – на 13,6%;
- молоко и молочные продукты – на 13,4%;
- сахар – на 11,6%;
- печенье – на 10,5%;
- мука пшеничная – 7,6%;
- рис – 7,1%;
- макаронные изделия – 6,3%;
- хлеб ржаной и другие виды хлеба – 4,5%.
Непродовольственные товары:
- уголь – на 46,1%;
- сжиженный газ в баллонах – на 44,9%;
- дизельное топливо – на 29,8%;
- бензин – на 28,8%;
- брикеты и пеллеты из биомассы – на 28,4 %;
- стройматериалы – на 24,3 %;
- дрова – на 21,1 %;
- мебель и бытовая техника – на 19,8 %;
- ковры и другие напольные покрытия – на 15,4 %;
- компьютерная техника – на 15,0 %,
- электроприборы – на 13,3%;
- запчасти и принадлежности для автомобилей – на 10,2%;
- одежда – на 10,1%;
- лекарства – 4,8%.
Услуги:
- коммунальные услуги – на 18,2%, в том числе газ – на 81,7 %, отопление – на 24,6 %, подогрев воды – на 11,4%;
- реабилитационные услуги в санаторно-курортных учреждениях – на 33,5%;
- услуги по содержанию и ремонту жилья – на 23,6%;
- услуги такси – на 23,4%;
- услуги парикмахерских и салонов красоты – на 19,6%;
- туристические услуги – на 18,5%;
- стоматологические услуги – на 15,6%;
- услуги общественного питания – на 9,7%;
- аренда квартир и автострахование – по 9,5%;
- услуги мобильной связи – на 3,7%;
- услуги городского автомобильного пассажирского транспорта – на 1,1%.
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