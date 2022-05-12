Рекордная инфляция в Молдове. Бурдужа: Заслушать на заседании парламента нужно не только главу НБМ, но и премьера (ВИДЕО)

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На заседании парламента по вопросу рекордной инфляции в Молдове нужно заслушать не только губернатора Нацбанка, но и премьер-министра РМ Наталью Гаврилицу. Об этом заявил депутат Блока коммунистов и социалистов Петру Бурдужа после того, как депутат ПДС Думитру Алайба предложил провести слушания с участием главы НБМ.

– Было бы хорошо, чтобы, кроме губернатора Нацбанка, на заседание пришла и премьер и рассказала, какие меры принимаются, какие инструменты готовятся для этих вызовов, как они будут применяться. Многие импортные товары исчезают с полок наших магазинов, их нужно заменить местной продукцией, нужно стимулировать производителей. Поэтому следовало бы пригласить в комплексе и главу Нацбанка, и премьер-министра, – сказал он.

Данное предложение будет обсуждаться на заседании профильной комиссии.

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