Рекорд: за 7 часов в Кишинёве вакцинировали 4 тысячи человек

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Всего за 7 часов более 4000 человек были вакцинированы от коронавируса сегодня на марафоне, организованном примарией совместно с Министерством здравоохранения, труда и соцзащиты. Гражданам предлагались на выборы вакцины Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac. Запас в 4000 доз российской вакцины был исчерпан, сообщил на своей странице в соцсети генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Это рекордное число вакцинированных граждан за день, отметил на своей странице в соцсети Ион Чебан. Он подчеркнул, что наибольший спрос был на Sputnik. Изначально муниципию выделили 3000 доз препарата, однако митрополия Молдовы дополнительно предоставила ещё 1000 доз.

В мероприятии были задействованы более 200 врачей, порядка 60 полицейских, волонтёры, сотрудники подразделений. Людей обеспечили водой, стульями, туалетами. Аналогичный марафон будет организован для введения второй дозы.

– Сегодня двери марафона остаются открытыми до 22.00, чтобы те, кто хочет вакцинироваться другими препаратами, могли сделать это, – подчеркнул Чебан.

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