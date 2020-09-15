Рекомендовано отказаться от открытия избирательных участков в детсадах и школах

0

Муниципальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью решением от 14 сентября рекомендовала по возможности избегать организации избирательного процесса в учебных заведениях. С этим же призывом ранее выступила и национальная комиссия.

Как пишет moldpres.md, окружные избирательные комиссии Кишинёва будут согласовывать с муниципальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью список учреждений и зданий, в которых будут открыты участки.

Напомним, президентские выборы в Молдове состоятся 1 ноября.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.