Рекомендации полиции: Как обезопасить дом от воров на время праздников

Рекомендации полиции: Как обезопасить дом от воров на время праздников

В праздничные дни возрастает риск стать жертвой квартирных воров, ведь многие предпочитают отмечать Новый год вне дома. Чтобы обезопасить жилище, полиция выступила с рядом полезных рекомендаций для граждан.

  • Выходя из дома, запирайте все замки, закрывайте окна и балконные двери;
  • Не выкладывайте в Интернет информацию о вашем отъезде;
  • Не впускайте в дом незнакомцев, которые не могут предоставить подтверждающие документы;
  • По возможности, установите в доме сигнализацию и видеонаблюдение;
  • В случае длительного отсутствия попросите соседей или близких присмотреть за вашим жилищем;
  • Незамедлительно звоните по номеру 112, если заметили подозрительных лиц.

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