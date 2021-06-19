Река Бык: примарии удалось избежать затопления проблемной зоны

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Ион Чебан вместе с ответственными лицами осмотрел реку Бык, на которой ведутся работы по обустройству и укреплению берегов с применением бетона, а также по благоустройству данной зоны.

В частности, здесь устанавливаются бетонные плиты для уменьшения накопления ила и лучшего оттока дождевой воды, а также для предотвращения затопления.

Несмотря на сильные дожди последних дней, нам удалось избежать затопления зоны, на которой оно случалось на протяжении многих лет, и создать благоприятные условия для движения транспорта. Но в случае сильных ливней опасность еще сохраняется, – отметил Ион Чебан.

Также примар проинспектировал работы по устранению дефектов на улице Албишоара, которые проводит экономический агент.

Необходимо устранить несоответствия и обеспечить дальнейшее обслуживание территории в соответствии с установленными правилами, – подчеркнул градоначальник.

Напомним, ранее на некоторых участках дороги на улице Албишоара были выявлены несоответствия, допущенные подрядчиком, и теперь они устраняются за его же счет в соответствии с обязательствами по контракту.

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