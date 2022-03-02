Рейтинг Санду продолжает падать, доверие к Додону растёт – опрос (ФОТО)

Рейтинг Санду продолжает падать, доверие к Додону растёт – опрос (ФОТО)

Майя Санду продолжает терять доверие граждан. Если в январе 24,2% заявили, что из всех политиков больше всего доверяют именно ей, то в феврале число сторонников президента сократилось почти на 4% и составило 20,6%. Таковы данные опроса общественного мнения, проведённого компанией iData. 

Рейтинг Игоря Додона, напротив, растёт: с 13,2% в январе до 17% в феврале. На третьем месте остаётся Илан Шор с 9,5%.

Опрос общественного мнения проводился компанией iData с 15 по 24 февраля. В исследовании приняли участие 1007 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.

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