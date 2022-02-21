Рейтинг политиков: позиции Додона растут, Санду “скатилась” аж на 5-е место

Рейтинг политиков: позиции Додона растут, Санду “скатилась” аж на 5-е место

Майя Санду стремительно теряет доверие граждан и “скатилась” уже на 5-е место в рейтинге политиков. Таковы результаты последнего опроса общественного мнения. 

Так, деятельность Санду положительно оценивают на 7% граждан меньше, чем в ноябре – всего 36%. Рейтинг Игоря Додона, напротив, увеличился на 4 процентных пункта: до 43%. На первом месте расположился Ион Чебан с 48,4%. 

Опрос общественного мнения проводился с 24 января по 14 февраля компанией IMAS по заказу Public Media. В исследовании приняли участие 1123 респондента. Погрешность составляет +/-3%.

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