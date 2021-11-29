Рейтинг ПДС стремительно катится вниз, БКС – растёт (ФОТО)

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Если в октябре голосовать за правящую партию в случае досрочных выборов намеревались 35,2% граждан, то в ноябре их число сократилось на 3% – до 32,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого компанией iData. В то же время число сторонников Блока коммунистов и социалистов выросло – с 18,8% в октябре до 22,3% в ноябре.

Состав парламента при этом не изменился бы – в нём, как и сейчас, были бы представлены ПДС, БКС и “Шор”.

Опрос общественного мнения проводился с 15 по 25 ноября. В исследовании приняли участие 1047 респондентов. Погрешность составляет +/-2,9%.

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