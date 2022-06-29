Рейтинг Игоря Додона растёт, Майи Санду – падает

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Рейтинг Игоря Додона вырос на 3% в июне: с 15,3% до 18,3%. В то же время Майя Санду потеряла почти 4%: с 25,9% она опустилась до 22,2%. Таковы данные опроса общественного мнения, проведённого компанией iData.

На третьем месте Илан Шор. В пятерку также вошли Ион Чебан и Марина Таубер.

В то же время в тройке наиболее активных, по мнению граждан, политиков в июне Майя Санду, Игорь Додон и Ион Чебан.

Опрос проводился с 15 по 23 июня. В исследовании приняли участие 1095 респондентов. Погрешность составляет +/-2,9%.

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