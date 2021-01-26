Рейтинг доверия граждан Игорю Додону остаётся высоким

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Майя Санду незначительно опережает Игоря Додона в рейтинге доверия граждан политическим деятелям страны. Разница составляет менее 5%. Таковы данные исследования, проведённого Ассоциацией социологов и демографов РМ.

Так, согласно опросу, Майе Санду доверяют 35,2%, а Игорю Додону – 30,7%. Рейтинг доверия Илану Шору составляет 8%, Иону Чебану – 7,6%, Ренато Усатому – 5,5%. Далее следуют: Андрей Нэстасе, Зинаида Гречаный (по 2,6%), Павел Филип (2,2%), Владимир Воронин (2%), Ирина Влах (1,2%), Ион Кику (0,6%). Другие политики в совокупности набрали 1,7%.

Опрос проводился с 8 по 23 января. В нём приняли участие 1153 человека. Погрешность составляет +/-3%.

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